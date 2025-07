Avanzano i lavori per Museo Ferroviario di Campo Marzio | nel 2027 sarà nuovo polo attrattivo

Avanzano i lavori per il Museo Ferroviario di Campo Marzio, interventi frutto di un investimento da 25 milioni, con un impegno della Regione di 500mila euro, e avrĂ spazi per la ristorazione, eventi e un'ala alberghiera con 60 camere. Per la fine del 2026 o l'inizio del 2027 è previsto il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Territorio:Fedriga, Museo Ferroviario Ts progetto di altissima qualità - "Il Museo Ferroviario è interessato da un progetto di altissima qualità che non riguarda solo un immobile ma è il miglioramento di un'area importante della città ... Lo riporta ilgazzettino.it

Prende forma il museo ferroviario di Trieste - Dal 2027 torneranno in città treni storici, turistici, di lusso come l'Orient Express. Riporta rainews.it