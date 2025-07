Stadio della Roma ricorso al Tar dei comitati del no | domani l’udienza

Una corsa a ostacoli, fatta di passaggi burocratici, opposizioni legali e adesso anche tutela ambientale. Il progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, fortemente voluto dalla proprietĂ Friedkin, rischia un rallentamento inaspettato: secondo i comitati di quartiere contrari all’opera, l’abbattimento di 26 alberi necessario per i rilievi archeologici metterebbe a rischio un ecosistema protetto, che ospita – tra le altre specie – pipistrelli tutelati e volatili in pericolo. Il ricorso al TAR e lo studio ambientale. La questione approderĂ domani sul tavolo del TAR del Lazio, dove è attesa l’udienza sull’istanza dei comitati: la richiesta è la sospensione dell’autorizzazione rilasciata da Roma Capitale per l’avvio dei primi scavi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Š Sololaroma.it - Stadio della Roma, ricorso al Tar dei comitati del “no”: domani l’udienza

In questa notizia si parla di: stadio - roma - comitati - ricorso

Il grande tennis accende lo Stadio dei Marmi a Roma - C’è un momento in cui lo sport si fa racconto collettivo, dove ogni punto giocato diventa Storia e ogni applauso si trasforma in emozione condivisa.

Internazionali di tennis a Roma: ecco i suggestivi campi allo stadio dei Marmi, aspettando Sinner - L'attesa è tutta per Jannik Sinner, ma quest'anno agli Internazionali di Tennis di Roma c'è spazio anche per qualche novità in merito agli impianti di gioco: c'era molta curiosità , infatti, per i tre nuovi campi che sono stati allestiti all'interno dello Stadio dei Marmi.

Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato - Momenti di tensione, qualche contuso e alla fine la decisione di rinviare l'inizio dei lavori per il cantiere dello stadio della Roma a Pietralata.

#StadioRoma, il ricorso dei comitati al Tar: "A rischio i pipistrelli" Vai su X

Auto sfasciate, palazzi abbandonati ed elicotteri schiantati. È il finto scenario apocalittico che è stata allestito all'Eur, zona sud di Roma. Si tratta del set messo a punto per la nuova pellicola hollywoodiana "The Dog Stars" diretta da Ridley Scott. Il regista di rec Vai su Facebook

Pietralata, domani l'udienza al Tar sulla richiesta dei comitati 'no': Un atto dovuto per l'ambiente; Roma, pure i pipistrelli contro il nuovo stadio. I comitati: Ecosistema a rischio; Stadio della Roma a Pietralata, ricorso al Tar dei comitati per la tutela del bosco.

Stadio Roma, il ricorso dei comitati al Tar: “A rischio i pipistrelli” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

Il Tar può fermare gli scavi per lo stadio a Pietralata: “A rischio 41 specie di uccelli e pipistrelli” - Il Tar del Lazio deciderà se sospendere gli scavi per lo stadio della Roma a Pietralata: in ballo l’abbattimento di 26 alberi che, secondo i comitati ... Come scrive fanpage.it