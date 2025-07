Puliamo la Riserva | gommoni e volontari per il Parco della Gioconda

Gommoni via acqua e altri volontari a terra per pulire l'area del Parco della Gioconda e il tratto del fiume Arno. Domenica 20 luglio il ritrovo è fissato per le 18 a Ponte Buriano dove le associazioni Ponte Futuro e T Rafting organizzano l'evento "Puliamo la Riserva" con patrocinio della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

