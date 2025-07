Il cantautorato torna sul palco di Acieloaperto con il concerto di Marco Castello

Il festival musicale Acieloaperto prosegue con il cartellone di concerti alla Rocca Malatestiana. Giovedì 17 luglio sul palco sale Marco Castello, giovane cantautore siciliano, a Cesena per l’unica tappa in Romagna del suo tour estivo. Marco Castello con il suo primo album “Contenta tu” (2021. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Arriva a Ferrara uno dei cantautori del momento, Marco Castello in concerto - Giovedì 12 giugno, nella terza data di 'Ferrara Sotto le Stelle', è in programma il concerto di Marco Castello (nella foto), nome forse sconosciuto ai più, ma per la critica e per il pubblico di Spotify uno dei cantautori più brillanti del momento tanto da superare i 400mila streaming mensili.

“Felini” è il nuovo brano di Venerus con Marco Castello - Milano, 29 giu. (askanews) – “Felini” è il nuovo brano di Venerus con Marco Castello, disponibile da venerdì 4 luglio su tutte le piattaforme digitali per Asian Fake / Emi Records.

La satira di Marco Travaglio approda al Castello di Udine - Nuovo spettacolo nel calendario degli eventi estivi del Castello di Udine. Lunedì 30 giugno (ore 21.30), a salire sul colle cittadino sarà il giornalista, saggista e opinionista italiano, Marco Travaglio.

Marco Castello al Piccolo Parco Urbano, il concerto di Bagheria chiude i due anni di tour - Il 20 settembre, al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, Marco Castello, accompagnato dalla sua band, chiuderà con un grande concerto, i due anni di tour del suo ultimo disco "Pezzi della Sera". Riporta palermotoday.it

Festival Abbabula, arriva Marco Castello a Sassari: ecco quando - MSN - L'autore siciliano, voce originale del nuovo cantautorato, sarà sul palco di piazza Monica Moretti a Sassari il 16 luglio. Secondo msn.com