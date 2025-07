Unicam e Inaf in orbita assieme per la ricerca sull’aerospaziale.

È stata inaugurata ieri all’ Università di Camerino la prima sezione dell’ Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) nelle Marche. A tagliare il nastro il rettore Graziano Leoni e il presidente Inaf Roberto Ragazzoni. La novità è il risultato dell’attiva partecipazione di Unicam al ’ Cluster Exploore Aerospazio Marche ’, nato nel dicembre 2021 come piattaforma di sinergia tra mondo accademico, ricerca e imprese. Nel corso degli ultimi anni, Inaf ha accompagnato e sostenuto questo percorso nelle Marche; fondamentale il supporto istituzionale della Regione, tramite Frida Paolella, responsabile New Space Economy, in stretta collaborazione con Roberto Della Ceca, direttore dell’Osservatorio astronomico di Brera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

