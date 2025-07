Non si ferma all’alt dei carabinieri e si schianta morto 23enne

Un’altra giovane vita spezzata in una tragica mattinata d’estate. È successo martedì 15 luglio, in provincia di Treviso, dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo una folle fuga in auto, conclusasi nel peggiore dei modi. Erano circa le 7.50 quando, lungo via Corrado Gini, in località San Giovanni di Motta di Livenza, l’auto che guidava è uscita di strada, ribaltandosi più volte prima di schiantarsi contro due platani ai margini della carreggiata. Il veicolo, un’Alfa Romeo completamente distrutta nell’impatto, non ha lasciato scampo al conducente, che è morto poco dopo nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

