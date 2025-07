Scade la concessione l’Orto di via Tramello a rischio | Nessuna risposta dal Comune

«Abbiamo trasformato un luogo abbandonato in un’oasi di biodiversitĂ aperta a tutta la popolazione, ma ad oggi non abbiamo alcuna risposta dall’Amministrazione comunale, nĂ© certezze sul futuro». Oggetto è l’Orto-Frutteto di Santa Maria di Campagna, a parlare Cosmonauti Aps, l’associazione di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

