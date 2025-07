Auto in fiamme ad Adrano | identificato l’autore dell’incendio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le indagini della Polizia di Stato portano alla denuncia di un minorenne. Un ragazzo di 16 anni, residente ad Adrano, è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato come presunto autore dell’incendio doloso che, lo scorso 24 maggio, ha distrutto un’automobile parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario, nella parte alta del centro abitato. Decisive le immagini delle telecamere. Il giovane è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza prima e dopo aver appiccato il fuoco. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno acquisito e analizzato tutti i filmati della zona, riuscendo a ricostruire l’intera sequenza dell’incendio, fin da subito ritenuto di origine dolosa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Auto in fiamme ad Adrano: identificato l’autore dell’incendio

