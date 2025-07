Farmacia servizi l’Uap Chiediamo regole chiare e un tavolo istituzionale

ROMA (ITALPRESS) – L ‘Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata (Uap) apprezza l’impegno del senatore Maurizio Gasparri, che dopo interlocuzione telefonica con il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, alla presenza della presidente Uap, Mariastella Giorlandino, ha ottenuto la possibilità per quest’ultima di presentare un progetto per rilanciare il confronto sulla farmacia dei servizi, ma chiede che al tavolo tecnico siano coinvolti tutti gli attori del Ssn, pubblico e privato, per definire criteri omogenei e sostenibili entro il 31 dicembre 2025. Per l’Uap principi irrinunciabili sono: centralità del paziente e continuità delle cure, nel rispetto della normativa vigente; equilibrio fra prossimità territoriale e qualità clinica delle prestazioni; trasparenza sul fabbisogno finanziario: stanziamenti chiari per le prestazioni rese nelle farmacie dei servizi e tariffe uniformi con le strutture diagnostiche private accreditate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it