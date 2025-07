Disponibile dal’11 luglio SEH VABBÈ, il nuovo singolo di CILIARI, su tutte le piattaforme in distribuzione Believe Digital. Dopo l’alternative hit Vita da cani, il cantautore pugliese, ma di stanza a Milano, ci presenta un brano spensierato dove il “lasciar andare” a volte è il segreto per ritrovare la serenità per ricostruire. Un inno al “lasciar andare” tra fiati, chitarre e vento nei capelli. Dall’ 11 luglio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali SEH VABBÈ, il nuovo singolo di CILIARI, distribuito da Believe Digital e prodotto da Riccardo Scirè. Dopo il successo di Vita da cani, l’alternative hit che ha conquistato pubblico e playlist, il cantautore pugliese – ormai di casa a Milano – ci regala una canzone dove la leggerezza diventa una scelta consapevole. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

CILIARI torna con SEH VABBÈ: leggerezza pop e filosofia dell'amore che finisce