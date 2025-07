Raccolta rifiuti a Bari vecchia Murat e Madonnella | distribuiti i kit ' porta a porta' per ristoranti e alimentari

È iniziata questa mattina la distribuzione dei kit con i contenitori e i materiali informativi relativi all’avvio della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche food (ristorazione e no ristorazione) dei quartieri San Nicola, Murat e Madonnella. Sono stati preparati due calendari di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: porta - raccolta - murat - madonnella

Sciopero dei lavoratori Geofor: possibili mancati passaggi nella raccolta dei rifiuti porta a porta - Per l'intera giornata di lunedì 19 maggio 2025 è stato proclamato uno sciopero da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Geofor.

Porta a porta, come cambia la raccolta rifiuti il 25 aprile e 1 maggio: tutte le novità - AAMPS/Retiambiente informa che per le festività di venerdì 25 aprile e giovedì 1° maggio i servizi di raccolta dei rifiuti verranno erogati pur essendo previste alcune variazioni in alcune aree/quartieri per le quali si invitano i cittadini a prestare attenzione: Festa della Liberazione, come.

La raccolta rifiuti porta a porta per il 25 aprile - Raccolta dei rifiuti porta a porta in un giorno festivo infrasettimana. Quello di domani, venerdì 25 aprile, quando il servizio di raccolta rifiuti porta a porta verrà regolarmente garantito sull'intero territorio comunale di Viterbo, come da calendario di ogni singola zona.

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha firmato un’ordinanza che dispone l’obbligo per le utenze non domestiche “food” presenti a Bari vecchia, Murat e Madonnella di utilizzare il sistema di raccolta porta a porta per il conferimento dei rifiuti. Vai su Facebook

Differenziata, ora a Bari vecchia, Murat e Madonnella; Raccolta rifiuti a Bari vecchia, Murat e Madonella: scatta il 'porta a porta' per ristoranti e negozi alimentari; Parte la raccolta porta a porta per le attività “food” del centro.

Differenziata, ora a Bari vecchia, Murat e Madonnella - Il sindaco Leccese firma l’ordinanza per le utenze non domestiche food. Segnala msn.com