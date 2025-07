(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 "Il Partito Democratico ha presentato una legge per contrastare il part-time involontario, quelle forme di precarietà che condannano 3 milioni di donne a stare in una condizione di lavoro povero e a non poterne uscire. La nostra proposta mira a garantire che la lavoratrice o il lavoratore part-time abbiano diritto a poter completare il proprio orario di lavoro, soprattutto se lo stanno già facendo ma non è riconosciuto dal contratto. E' una proposta che mira quindi anche a contrastare il lavoro nero e il lavoro grigio, e a ricostruire un diritto al tempo delle persone e in particolare delle donne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein: "Tre milioni di donne condannate a precarietà , ecco legge contro part time involontario"