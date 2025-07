Viaggiare in treno con il cane o il gatto è gratis in estate

Un’estate all’insegna della mobilitĂ pet-friendly: Trenitalia annuncia la promozione “ Viaggia con il tuo cane ”. Viaggiare con il proprio cane (o gatto o altro animale domestico di piccola taglia) diventa piĂą semplice e conveniente. Come funziona la promozione. Fino al 15 settembre 2025, si possono portare con sĂ© a bordo del treno i amici a quattro zampe, gratuitamente, sui treni a media e lunga percorrenza: Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte. L’opportunità è pensata per agevolare gli spostamenti estivi delle famiglie che vogliono viaggiare in compagnia dei propri animali domestici, evitando disagi o costi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Viaggiare in treno con il cane o il gatto è gratis in estate

In questa notizia si parla di: cane - viaggiare - treno - gatto

