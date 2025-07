Bologna Vitik si presenta | Abituato alla pressione mi ispiro a Van Dijk

Bologna, 15 luglio 2025 – La difesa del Bologna ha il suo nuovo pilastro. Poche parole, sguardo determinato e la voglia di dimostrare subito sul campo di essere il giocatore che mancava o meglio che aveva perso la retroguardia rossoblù. “E’ un ragazzo che conosciamo molto bene, lo scorso anno ci eravamo approcciati per portarlo con un anno di anticipo a Bologna ma poi è rimasto perché con la sua squadra hanno raggiunto la Champions - racconta il direttore sportivo Marco Di Vaio -. In quella stagione è diventato capitano ed è cresciuto molto anche con esperienza internazionale nonostante la giovane età. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, Vitik si presenta: “Abituato alla pressione, mi ispiro a Van Dijk”

Bologna, Vitik è in città: visite mediche e firma per il dopo Beukema - Bologna, 4 luglio 2025 – Vincenzo Italiano ha già il suo nuovo difensore centrale. In attesa di definire il futuro di Sam Beukema, ormai destinato a vestire la maglia del Napoli dopo la forzatura dei suoi agenti, il Bologna si è già mosso per rimpiazzare l’olandese: il sostituto del numero 31 sarà Martin Vitik, sbarcato in città questo pomeriggio (avvistato all’Aeroporto Marconi) e già a Casteldebole per le visite mediche e per apporre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù per le prossime stagioni.

