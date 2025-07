Sant’Orsola di Bologna tra i super ospedali per le cure più complesse | la classifica

Bologna, 15 luglio 2025 – Ospedali di Bologna ancora al top a livello nazionale. Secondo i dati aggiornati al 2023 sulla base delle schede di dimissioni ospedaliere, elaborati dai tecnici del Ministero della Salute e divulgati da Il Sole 24 ore, i grandi ospedali che trattano i casi più complessi e attraggono pazienti da altre Regioni, sono concentrati al Centro-Nord. Si tratta di ospedali con attrezzature mediche all’avanguardia e con personale medico disponibile. Ambienti sanitari che spaziano in diverse specialità. Tra le più importanti ad esempio: cardiochirurgia, neurologia o oncologia. Se in cima alla classifica svettano tre ospedali lombardi (Milano con Irccs Galeazzi e San Raffaele e l'Humanitas di Rozzano), al quarto posto fa capolino il Sant'Orsola di Bologna, seguito poi (in ordine più casuale) da tre strutture venete (Verona, Don Calabria e Padova), tre toscane (Pisa, Siena, Firenze Careggi) e tre romane (Gemelli, Campus Biomedico e San Camillo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

