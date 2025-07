Deserto è il nuovo singolo dei DI NOTTE | chitarre taglienti rabbia e poesia urbana

Disponibile da venerd√¨ 11 luglio su tutte le piattaforme digitali Desert(o), il nuovo singolo dei DI NOTTE, duo post punk bolognese, formato da Luca Malatesta e Domenico Aloi, per MiaCameretta RecordsGoodfellas, in distribuzione Believe. Questo brano fa parte di un ep di brani e cover live @Locomotiv Club, in uscita il 18 luglio. Un esperimento post-punk nato sotto cento lune, ecco Desert(o). Da venerd√¨ 11 luglio 2025 √® disponibile su tutte le piattaforme digitali Desert(o), il nuovo singolo dei DI NOTTE, duo post-punk bolognese composto da Luca Malatesta e Domenico Aloi, per MiaCameretta RecordsGoodfellas, distribuito da Believe. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

