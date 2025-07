summer camp s passo al museo

Arezzo, 15 luglio 2025 – Nell’ambito del progetto S-Passo al Museo, promosso dalla Regione Toscana, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno diventano i luoghi ideali per un’immersione nel mondo dell’arte e della cultura. I campi settembrini in programma dal 1° al 5 settembre e dall’8 al 12 settembre, offrono a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni la possibilità di vivere due settimane alla scoperta del patrimonio storico e artistico della città . Attraverso atelier creativi e laboratori didattici, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso coinvolgente per riscoprire il territorio, esplorare i capolavori locali e lasciarsi ispirare dalla storia e dall’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

