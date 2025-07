Dazi Ue | I tecnici a Washington nuova lista di contromisure solo dopo il 1° agosto

Sui dazi, “posso confermare che il commissario Sefcovic ha avuto una chiamata con il Segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnik, ieri sera. Non posso fornire dettagli al riguardo. Posso confermare che il commissario questa sera avrà una chiamata con il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer. Posso confermare che i team tecnici della Commissione Europea sono in viaggio verso Washington DC in questo momento. E non entrerò in ulteriori dettagli riguardo ai negoziati con gli Stati Uniti, perché ci troviamo nella fase più delicata di tali negoziati in questo momento, lavorando per raggiungere un accordo di principio prima della scadenza fissata dagli Stati Uniti del 1° agosto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

