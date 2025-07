Ong soccorre e sbarca a Lampedusa 73 migranti anche due donne incinte

Ci sono anche due donne incinte fra i 73 migranti soccorsi dalla ong Aurora e sbarcati, poco prima dell'alba, a Lampedusa. Il gruppo, composto da egiziani, gambiani, nigeriani, sudanesi ed algerini, sarebbe partito da Zuwara, in Libia, con un gommone di 10 metri, pagando da 3 mila a 5 mila. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

