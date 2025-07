Feo Fest – Nocturna via alla quinta edizione | a Foiano di Val Fortore dal 17 al 20 luglio

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Dal particolare all’universale, dal paese fino a mondi sconosciuti. E’ quanto la quinta edizione di Feo Fest – Nocturna propone per la calda estate fortorina 2025. A fare da sfondo le costellazioni dei cieli di Foiano di Val Fortore, coordinate astrali per un format che avrà luogo dal 17 al 20 luglio, grazie alla collaborazione tra il sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero e la direzione artistica del Collettivo Gea composto da  Matteo Fioretti, Angela Cerritello e Alessandra Facchiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it