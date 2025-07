Villa Pamphili Francis Kaufmann non risponde alle domande del gip

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere romano di Rebibbia a seguito del duplice delitto di Villa Pamphili, non ha risposto alle domande della gip, Flavia Costantini. L'uomo è accusato di duplice omicidio perché sospettato di aver ucciso la 29enne Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda di 11 mesi, trovate morte il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. Il cittadino californiano è difeso dall'avvocato Carlo Ludovico Favino. All'interrogatorio era presente il procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Roma, Giuseppe Cascini. Kaufmann si era già dichiarato innocente.

