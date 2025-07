Leoni attenzione Inter | una super big inglese ci ha messo gli occhi – SM

Occhio a Giovanni Leoni. Il centrale del 2006, in forza al Parma, non piace solamente all’Inter e in Serie A, ma occhio anche alle sirene dalla Premier League. INSERIMEENTO PERICOLOSO – Per Leoni potrebbe aprirsi un’asta e questa ovviamente sarebbe una notizia molto negativa per l’Inter. Secondo Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset, il centrale del 2006 piace anche al Liverpool. Il club inglese non avrebbe problemi di liquidità , tanto da poter sborsare la cifra richiesta dal Parma, che si avvicina ai 40 milioni di euro. In tal senso, ovviamente, per la Beneamata sarebbe durissima andare a controbattere alla forza economica del club campione d’Inghilterra. 🔗 Leggi su Inter-news.it

