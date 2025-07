Dazi Usa Francia contro Trump | ‘non siamo vassalli’

Lo ha detto Jean-Noel Barrot, Ministro per gli Affari europei e gli Affari esteri della Francia, a Bruxelles. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Dazi Usa, Francia contro Trump: ‘non siamo vassalli’

Scott Bessent critica le tasse digitali di Francia e Italia e discute i dazi con l'Asia - "Sono più concentrato sulle trattative con l'Asia " ma per quelle con l'Ue "posso rifarmi alle dichiarazioni di Henry Kissinger, ovvero chi chiamo? Alcuni paesi europei", come la Francia e l'Italia, "hanno imposto ingiuste tasse sui servizi digitali per i nostri internet provider.

Francia chiede de-escalation sui dazi dopo minaccia di Trump - La Francia invoca la ''de-escalation'' sulla questione dei dazi dopo la minaccia di Donald Trump di imporre una sovratassa del 50% sui prodotti europei, ricordando tuttavia che l' Unione europea è pronta ''a rispondere" alle decisioni del presidente Usa.

Disgelo Italia-Francia, Macron da Meloni il 3 giugno dopo un maggio “turbolento”: focus su Dazi e Ucraina - Arriva il disgelo tra Italia e Francia. Martedì 3 giugno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni  accoglierà a Roma il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron  per un incontro di lavoro.

?Trump e l'Europa: dazio o non dazio? Oggi cerchiamo di fare il punto, partendo da un dato di fatto: i dazi USA sono già saliti. Erano l'1% prima della "guerra", mentre oggi siamo qui: Germania 11% Italia 8% Media UE 7% Francia 6% Un t Vai su X

L’Ue ha tempo fino al 1° agosto per definire la strategia di risposta ai dazi al 30% annunciati da Trump. Finora i 27 si sono divisi e tra chi sostiene la linea più dura c’è la Francia, che ieri ha evocato il ricorso al “bazooka” Come funziona e cosa prevede: https://f Vai su Facebook

Dazi. Tajani a Washington per incontrare Rubio. Parigi contro Trump: dazi scorretti, sono un ricatto - Merz: Sui dazi speriamo in una soluzione veloce; Francia: I dazi Usa all'Ue sono scorretti, un ricatto | Ok a un accordo ma non siamo vassalli | Allarme Bce: Rischi per la stabilità finanziaria; Dazi Trump, l’Ue frena sulle contromisure. Von der Leyen: “Meglio soluzione negoziata”.

Francia: "I dazi Usa all'Ue sono un ricatto, non siamo vassalli" | Allarme Bce: "Rischi per la stabilità finanziaria" - "Applicare tariffe doganali del 30% all'Ue (qui i settori che saranno più colpiti) è un metodo scorretto che sembra un ricatto e non è ... Riporta msn.com

Dazi, la Francia attacca Trump e invoca il "bazooka". Salvini avvisa Macron: "Finisce male..." - Parigi alza il livello dello scontro con gli Usa parlando di "ricatto" e invocando l'utilizzo del meccanismo anti- Scrive affaritaliani.it