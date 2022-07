Ricky Martin accusato di violenza nei confronti del nipote 21enne rischia 50 anni di carcere | lui nega | “Accuse totalmente false”

(Di domenica 10 luglio 2022) Non sono giorni facili per. La popstar portoricana sarebbe statodidomestica dal, figlio della sorella Vanessa. I due avrebbero avuto una relazione clandestina durata 7 mesi. Secondo l’accusa, quando il ragazzo avrebbe deciso di mettere fine alla loro storia,avrebbe reagito molto male, urlando, tempestandolo di chiamate e di messaggi, arrivando a palesarsi sotto casa sua. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, ilavrebbe anche affermato che il cantante farebbe un uso frequente di sostanze stupefacenti, alterandone l’umore. Le autorità di Portorico avrebbero emesso un ordine restrittivo neidi, ...

Pubblicità

IsaeChia : Ricky Martin accusato di violenza nei confronti del nipote 21enne rischia 50 anni di carcere, lui nega: “Accuse tot… - GerardiPaolo : Ricky Martin e le accuse di incesto: rischia fino a 50 anni di carcere - CaffeFou : Ricky Martin rischia il carcere: 'Relazione con il figlio di sua sorella' #rickymartin #martin #10luglio… - infoitcultura : Ricky Martin rischia il carcere: “Relazione incestuosa col giovane nipote” - infoitcultura : Ricky Martin accusato di violenze verso il nipote di 21 anni figlio della sorella Vanessa -

LEGAMI MORTALI, RAI 2/ Curiosità e trama, nel cast Andrea Roth Nel 2000 appare nelle vesti di ballerino nel video She Bangs di. Armani e Dole&Gabbana lo vogliono come modello. Esordisce ...Si complica la posizione didopo la denuncia per violenza domestica, che è stata sporta contro di lui da un ex fidanzato. L'identità dell'accusatore era stata tenuta segreta, ma secondo quanto riferito dai media ...Ricky Martin è pronto a difendersi in aula ma le accuse contro di lui sono pesantissime: è stato suo nipote a denunciarlo ...Dopo la denuncia per stalking e l'ordine di restrizione, i media sudamericani hanno ipotizzato che l'accusatore sia il nipote del cantante, 21 anni, con il quale Ricky avrebbe avuto una relazione segr ...