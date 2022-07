Napoli, Dybala è un obiettivo vero: Giuntoli dice una mezza bugia, De Laurentiis prepara il colpo grosso (Di domenica 10 luglio 2022) In questo mercato particolare ci sono degli svincolati di lusso. Uno dei più importanti è Paulo Dybala, che da dieci giorni ufficialmente... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) In questo mercato particolare ci sono degli svincolati di lusso. Uno dei più importanti è Paulo, che da dieci giorni ufficialmente...

Pubblicità

mirkocalemme : L'#Inter deve vendere e non ha certezze sulle sue cessioni. I contatti #Dybala - #Napoli, smentite a parte, continu… - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - sportface2016 : +++#Napoli, #Giuntoli: '#Dybala fuori portata, sta parlando con altri club e non ci abbiamo mai pensato'+++ - cmdotcom : #Napoli, #Dybala è un obiettivo vero: #Giuntoli dice una mezza bugia, #DeLaurentiis prepara il colpo grosso [di… - cn1926it : Mauro: “Vedrei bene #Dybala al #Napoli, ruolo dietro a #Osimhen calzerebbe a pennello” -