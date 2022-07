Monza, parla Stroppa: “Sensi top d’europa” (Di domenica 10 luglio 2022) Monza parla Stroppa- Il Monza continua il suo lavoro in ritiro mentre Berlusconi e Galliani vogliono dare all’allenatore ex Crotone una squadra ultra-competitiva. Giovanni Stroppa, ha parlato ai microfoni di Dazn del mercato svolto momentaneamente dal suo Monza. Ecco di seguito, le sue dichiarazioni: “Cerchiamo giocatori funzionali, non figurine per apparire. Se c’è gente che ha pressione e voglia di mettersi in discussione questo è senza ombra di dubbio l’ambiente adatto. Sensi per me è un centrocampista di livello europeo, lo ha dimostrato all’Inter. Spero di trovare la chiave per metterlo apposto fisicamente, così da dimostrare a tutti quanto valga”. Ha anche parlato del Dottor Galliani e di quanto sia importante avere una figura ... Leggi su seriea24 (Di domenica 10 luglio 2022)- Ilcontinua il suo lavoro in ritiro mentre Berlusconi e Galliani vogliono dare all’allenatore ex Crotone una squadra ultra-competitiva. Giovanni, hato ai microfoni di Dazn del mercato svolto momentaneamente dal suo. Ecco di seguito, le sue dichiarazioni: “Cerchiamo giocatori funzionali, non figurine per apparire. Se c’è gente che ha pressione e voglia di mettersi in discussione questo è senza ombra di dubbio l’ambiente adatto.per me è un centrocampista di livello europeo, lo ha dimostrato all’Inter. Spero di trovare la chiave per metterlo apposto fisicamente, così da dimostrare a tutti quanto valga”. Ha ancheto del Dottor Galliani e di quanto sia importante avere una figura ...

