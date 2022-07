Lazio - Auronzo 9 - 0 LIVE | segui il match in diretta

(Di domenica 10 luglio 2022)DI CADORE (Belluno) - In attesa dei nuovi arrivi, alle ore 18 è prevista la prima uscita stagionale delladi Maurizio Sarri. Sotto le Tre Cime di Lavaredo, infatti, i biancocelesti ...

Pubblicità

sslaziopic : 2T Lazio 9-0 Auronzo di Cadore Adamonis ?? Alia Lazzari ?? Marinacci Patric ?? Casale Hysaj ?? Ruggeri Marusic ?? Floria… - infoitsport : Lazio, visite mediche fissate per Romagnoli: Sarri lo attende ad Auronzo - laziopress : LIVE | AMICHEVOLE LAZIO-AURONZO 10-0 (4' e 30' Basic, 5’e 10’Luis Alberto, 7' e 12' Cancellieri, 15' aut., 25 e 40'… - vocelaziale : #Lazio 10-0 #Auronzo?? Amichevole? 49’- GOL LAZIO! Iniziativa di #Marinacci che crossa per #FelipeAnderson, bravo… - vocelaziale : #Lazio 9-0 #Auronzo?? Amichevole? 45’- Riparte il secondo tempo. Lazio schierata così: #Alia?? #Floriani?? #Casale… -

DI CADORE (Belluno) - In attesa dei nuovi arrivi, alle ore 18 è prevista la prima uscita stagionale delladi Maurizio Sarri. Sotto le Tre Cime di Lavaredo, infatti, i biancocelesti ...Diretta/(risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, si gioca! BOLOGNA SETTAURENSE: VERSO IL CAMPIONATO Mentre si avvicina la diretta di Bologna Settaurense , può essere ...Domenica 10 luglio, ore 18. Amichevole, Stadio Zandegiacomo di Auronzo. LAZIO - AURONZO 9-0 (4', 31' Basic, 5', 8' Luis Alberto, 6', 12' Cancellieri, 16' ...L'apoteosi dei tifosi della Lazio all'arrivo di Sergej Milinkovic-Savic in ritiro ad Auronzo di Cadore. Il calciatore si ferma a salutare i numerosi che lo stanno aspettando e ...