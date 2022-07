(Di domenica 10 luglio 2022) Una notte di divertimento in un sabato sera estivo si è conclusa a botte da orbi per una settantina di, ieri sera sul lungo mare Kechler di Lignano Pineta. Secondo quanto si apprende, intorno alle 5.00 del mattino, sarebbe scoppiata...

Pubblicità

kazuha99755533 : su settanta cinque milioni di cavalli, di sicuro amo quella che non si fida subito delle persone dopo quello che ha… - Giusepp72686358 : RT @diletss: Ogni giorno un Pierpaolo Pretelli si sveglia sapendo che dovrà correre più veloce di pazzi ossessionati, finti fan e gossippar… - matiofubol : Pazzesco, ogni persona senza mascherina sui mezzi pubblici ha una brutta faccia, cioè capirei il desiderio di mostr… - DaniaFalzolgher : l'estradizione “di più di settanta terroristi” (si tratta di rifugiati curdi del Pkk, il Partito dei Lavoratori del… - RaffaellaPiazz3 : RT @diletss: Ogni giorno un Pierpaolo Pretelli si sveglia sapendo che dovrà correre più veloce di pazzi ossessionati, finti fan e gossippar… -

Today.it

...dove la settimana scorsa un ascensore è precipitato dal terzo piano portando con sé treche ... Ma all'interno questi palazzi, costruiti alla fine degli anni, restano fatiscenti. 'Adesso ...... al punto che, fuori contesto, vi dico che le balenottere comuni, negli annipraticamente ... Quest'ultimo non è un problema solo italiano, in Australia c'è un'ondata diche scrivono ... In settanta persone si affrontano all'alba con cocci di bottiglie: grave un uomo Sul lungomare Kechler. Alcune delle persone coinvolte si sono fronteggiate con cocci di bottiglia e pezzi di vetr ...Una rivoluzione rispetto all’immaginario collettivo dell’estradato quale unicamente boss della criminalità organizzata come per esempio ...