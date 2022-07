Il Bayern ribadisce il prezzo minimo richiesto per aprire i colloqui di Lewandowski con il Barcellona

Leggi su justcalcio

(Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 17:36:41 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I campioni della Bundesliga delMonaco questo fine settimana hanno ribadito le loro richieste per Robert, nel mezzo della continua ricerca del prolifico killer da parte del. I legami tra il nazionale polaccoe Barca sono ovviamente dilaganti da diversi mesi. Ciò arriva con il 33enne che ha reso pubblico il suo desiderio di cercare nuovi pascoli quest’estate, sulla scia di un periodo prolifico in Germania con ilMonaco.: “La mia era alè finita. Non vedo più possibilità di continuare a giocare per questo club” #FC“Ilè un club serio e credo che non mi ...