Giallo a Salerno, anziana trovata morta in casa. Tracce di sangue dappertutto (Di domenica 10 luglio 2022) Mistero a Salerno per un appartamento in via San Leonardo trovato dalla polizia a soqquadro con la presenza di Tracce ematiche sparse per la casa. Delle due donne che l’abitano, una di 91 anni e l’altra... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 luglio 2022) Mistero aper un appartamento in via San Leonardo trovato dalla polizia a soqquadro con la presenza diematiche sparse per la. Delle due donne che l’abitano, una di 91 anni e l’altra...

Pubblicità

NuovoSud : Anziana morta in casa e sorella ferita: è giallo a Salerno - ottopagine : Giallo a Salerno: anziana trovata morta in casa insieme a sua sorella ferita #Salerno - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Giallo a Salerno, anziana morta e sorella ferita in casa - SkyTG24 : Giallo a Salerno, anziana morta e sorella ferita in casa - salernotoday : Giallo a Salerno: anziana trovata morta a casa sua insieme alla sorella ferita, indagini a tutto campo… -