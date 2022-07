Fuori dal Colosseum succede di Tutto

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 10 luglio 2022) Abbandonando per un momento le vicende di Hammerston e Holliday (che si scontreranno il 14 Luglio a King Of), c’è molto movimento dietro di loro nelle varie categorie della MLW. The Real 1 e un passo forse azzardato The Real 1 (alias Nzo, che ha cambiato ringname, Ndr) è tornato in MLW e sta facendo diper farsi notare dalla federazione ed avere delle chance titolate. Finita la faida con KC Navarro, continua a mietere vittime nella divisione Middleweight e Openweight, dove ha sconfitto, in maniera scorretta, Lince Dorado, uno dei nuovi arrivi in MLW, ma forse, per farsi notare, ha fatto un passo più lungo della gamba. Ha infatti attaccato, senza apparente motivo, Jacob Fatu, ora impegnato a promuovere e fiancheggiare i familiari della Samoan Swat Team, probabilmente per lanciare un segnale a Bauer di considerarlo ...