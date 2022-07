F1, Gp Austria: ritiro Sainz, a fuoco la sua Ferrari (Di domenica 10 luglio 2022) SPIELBERG - Sfortuna clamorosa per Carlos Sainz nel Gran Premio d'Austria. La Ferrari del pilota spagnolo ha infatti preso fuoco a pochi giri dalla fine ed il madrileno non ha potuto portare a termine ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 luglio 2022) SPIELBERG - Sfortuna clamorosa per Carlosnel Gran Premio d'. Ladel pilota spagnolo ha infatti presoa pochi giri dalla fine ed il madrileno non ha potuto portare a termine ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport F.1: Gp Austria. Ritiro per Sainz, Ferrari in fiamme - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: Austria, Sainz costretto al ritiro, la Ferrari va in fiamme - federicob95 : RT @P300it: Charles Leclerc VINCE il GP d'Austria con la Ferrari davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton, che approfitta del ritiro di Ca… - napolimagazine : F1: Austria, Sainz costretto al ritiro, la Ferrari va in fiamme - apetrazzuolo : F1: Austria, Sainz costretto al ritiro, la Ferrari va in fiamme -