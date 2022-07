F1, Fernando Alonso: “Avrei potuto fare meglio di decimo, dobbiamo lavorare sull’affidabilità” (Di domenica 10 luglio 2022) Ha concluso al decimo posto lo spagnolo Fernando Alonso il GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spielberg, l’asturiano si è prodotto in una grande prestazione, visto che partendo dal fondo per un problema tecnico avuto ieri prima della Sprint Race, è riuscito a sfruttare al meglio il potenziale della sua Alpine. Un’altra criticità però dovuta a delle vibrazioni sulla monoposto l’ha costretto a rallentare e quella che poteva sembrare una top-6 alla portata, si è trasformata in una top-10 che va comunque lodata per il fine-settimana decisamente problematico che l’iberico ha gestito. “Peccato perché avremmo potuto lottare per il sesto posto. Stavamo mettendo insieme la gara migliore dell’anno, ma non abbiamo approfittato dell’opportunità. dobbiamo ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Ha concluso alposto lo spagnoloil GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spielberg, l’asturiano si è prodotto in una grande prestazione, visto che partendo dal fondo per un problema tecnico avuto ieri prima della Sprint Race, è riuscito a sfruttare alil potenziale della sua Alpine. Un’altra criticità però dovuta a delle vibrazioni sulla monoposto l’ha costretto a rallentare e quella che poteva sembrare una top-6 alla portata, si è trasformata in una top-10 che va comunque lodata per il fine-settimana decisamente problematico che l’iberico ha gestito. “Peccato perché avremmolottare per il sesto posto. Stavamo mettendo insieme la gara migliore dell’anno, ma non abbiamo approfittato dell’opportunità....

