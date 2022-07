Adesso lo Xiaomi 12 Lite è ufficiale | tutta la scheda tecnica

Leggi su optimagazine

(Di domenica 10 luglio 2022) Nella giornata di ieri, sabato 9 luglio, e in modo un po’ inaspettato,ha annunciato in vial’arrivo sul mercato globale del medio gamma12. Ora come ora, però, non vi è alcuna conferma circa la reale data di uscita del device ed a quale prezzo sarà venduto.via, in questo articolo ci soffermeremo sulle caratteristiche tecniche di cui è dotato il dispositivo del produttore cinese. Il nuovo12(con doppia SIM e NFC) presenta un display AMOLED da 6,55 pollici con HDR10+ e Dolby Vision in grado di regalare un’esperienza visiva di prima qualità. Lo schermo TrueColor, visualizza ben 68 miliardi di colori ed è dotato di una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e di una frequenza di campionamento del tocco di 240Hz per ...