Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2022 ore 17 | 30

DEL 9 LUGLIOORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1FIRENZE DOVE SI SEGNALANO 4 KM DI CODA PER UN INCDENDIO AL KM 468, TRA ORVIETO E ATTIGLIANO. IL TRAFFICO, IN PRECEDENZA BLOCCATO IN DIREZIONE, AL MOMENTO SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. ANCORA UN INCENDIO. IN QUESTO CASO SULLA A12TARQUINIA. L'INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E' IN VIAGGIO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, IN PARTICOLARE PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA PASSIAMO ALLA PROVINCIA DI LATINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA REGIONALE FLACCA ALL'ALTEZZA DELLA VILLA DI TIBERIO NEI PRESSI DI SPERLONGA. RIAPERTA ...