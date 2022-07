Ultime Notizie – Messina, ‘assalito’ da sciame di api e calabroni: morto operaio (Di sabato 9 luglio 2022) La vittima avrebbe aperto un casolare, trovandovi dentro gli insetti, che lo avrebbero ‘attaccato’ in particolare sul volto e sul capo Un uomo di 59 anni, operaio, è morto, sembrerebbe per uno shock anafilattico dopo essere stato assalito da uno sciame di api e calabroni mentre si stava recando a lavoro a Letojanni, nel messinese. La notizia è riportata stamane da ‘La Gazzetta del Sud’. Pare che la vittima avrebbe aperto un casolare, trovandovi dentro gli insetti, che lo avrebbero ‘attaccato’ in particolare sul volto e sul capo. Una volta trasportato in ospedale e’ morto poco dopo. Sulla salma dell’uomo eseguita l’autopsia per capire la causa del decesso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) La vittima avrebbe aperto un casolare, trovandovi dentro gli insetti, che lo avrebbero ‘attaccato’ in particolare sul volto e sul capo Un uomo di 59 anni,, è, sembrerebbe per uno shock anafilattico dopo essere stato assalito da unodi api ementre si stava recando a lavoro a Letojanni, nel messinese. La notizia è riportata stamane da ‘La Gazzetta del Sud’. Pare che la vittima avrebbe aperto un casolare, trovandovi dentro gli insetti, che lo avrebbero ‘attaccato’ in particolare sul volto e sul capo. Una volta trasportato in ospedale e’poco dopo. Sulla salma dell’uomo eseguita l’autopsia per capire la causa del decesso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 100.690 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute… - sole24ore : ?? Secondo l'Ambasciata russa negli Usa, gli americani vogliono prolungare il conflitto in Ucraina:… - Milannews24_com : Ultimissime Milan 8 luglio: prosegue il raduno, le ultime su Ziyech - ciromagliulo26 : RT @juventibus: WELCOME #CASAJB ???? ORE 12.00 Edizione Speciale per il sabato speciale del #Pogback: diamo il benvenuto a #DiMaria e #Po… -