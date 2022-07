Strakosha verso l’Inghilterra | una big di Premier League su di lui

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 luglio 2022) L'ormai ex portiere della Lazio sarebbe vicino a vestire la maglia di una big di Il futuro di Thomas, dopo la scadenza di contratto con la Lazio, sembra essere per forza di cose in. Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Geoff Peters, infatti, il portiere albanese, dopo l'interesse del Fulham, sarebbe finito ora nel mirino di un top club inglese: ovvero il Manchester United. I Red Devils hanno perso Dan Henderson e sarebbero ora alla ricerca di un vice De Gea. sarebbe il nome preferito per fare da numero 12 e l'entourage del portiere sarebbe pronto ad avviare le trattative con il club di Old Trafford.