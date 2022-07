Roma, vasto incendio zona Casilina: la grossa colonna di fumo visibile in tutta la città (Di sabato 9 luglio 2022) Violento incendio a Roma, partito secondo le prime ricostruzioni, da un autodemolitore di via Casilina, al'incrocio viale Palmiro Togliatti. La strada è stata chiusa al traffico in via precauzionale. Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle "esplosioni" L'altissima nube di fumo nero è visibile anche dal centro di Roma, compreso il Circo Massimo.Una densa nube di fumo nero e' visibile dalla zona di Centocelle in diversi quartieri della capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e polizia locale di Roma Capitale. Leggi su lastampa (Di sabato 9 luglio 2022) Violento, partito secondo le prime ricostruzioni, da un autodemolitore di via, al'incrocio viale Palmiro Togliatti. La strada è stata chiusa al traffico in via precauzionale. Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle "esplosioni" L'altissima nube dinero èanche dal centro di, compreso il Circo Massimo.Una densa nube dinero e'dalladi Centocelle in diversi quartieri della capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e polizia locale diCapitale.

