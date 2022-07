Roma, stretta sulla movida: locali chiusi, alcool e guide spericolate (Di sabato 9 luglio 2022) Roma. Malamovida e irregolarità su tutto il territorio capitolino. Per questo i controlli non si fermano mai, soprattutto durante il fine settimana, in cui le occasioni di illegalità aumentano. stretta sulla movida a Roma I Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli, proprio nelle ultime ore, hanno notificato 3 determinazioni dirigenziali, a firma del Direttore del II Municipio di Roma Capitale, che dispone la sospensione dell’esercizio dell’attività, per la durata di quindici giorni, ai rappresentanti legali di altrettanti locali nella zona di Piazza Bologna. Successivamente, sempre per contrastare eventuali fenomeni di “mala movida”, da ieri e per tutta la notte, i Carabinieri delle Compagnie Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 luglio 2022). Malae irregolarità su tutto il territorio capitolino. Per questo i controlli non si fermano mai, soprattutto durante il fine settimana, in cui le occasioni di illegalità aumentano.I Carabinieri della Compagnia diParioli, proprio nelle ultime ore, hanno notificato 3 determinazioni dirigenziali, a firma del Direttore del II Municipio diCapitale, che dispone la sospensione dell’esercizio dell’attività, per la durata di quindici giorni, ai rappresentanti legali di altrettantinella zona di Piazza Bologna. Successivamente, sempre per contrastare eventuali fenomeni di “mala”, da ieri e per tutta la notte, i Carabinieri delle Compagnie...

