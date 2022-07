Quando non serve l'avvocato e ci si può difendere da soli (Di sabato 9 luglio 2022) Annamaria Villafrate - I casi in cui il cittadino può andare davanti al giudice o ad altre autorità e difendere i suoi diritti senza la difesa dell'avvocato. Leggi su studiocataldi (Di sabato 9 luglio 2022) Annamaria Villafrate - I casi in cui il cittadino può andare davanti al giudice o ad altre autorità ei suoi diritti senza la difesa dell'

Pubblicità

AlexBazzaro : Sono passate 48 ore da quando #Burioni ha offeso una ragazza fragile. Nessun politico di sinistra ha condannato la… - juventusfc : ?? @paulpogba: «Ho sempre seguito la Juve, anche quando ero in Inghilterra. La Juve è sempre il club numero uno qui… - WeAreTennisITA : ??? 'Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non credo di aver bisogno del tennis. Per essere felice m… - nitaaquilante : RT @legnettx: non so se stavo peggio quando parlavamo oppure ora - SimoneDC75 : @PetuffoTanker @SharkITA79 Pure io ho appena comprato un 11 refurbed ad un prezzo onestissimo e condizioni perfette… -