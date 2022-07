Piacenza | muore Simone aveva soli 19 anni | stava facendo le consegne

(Di sabato 9 luglio 2022) Un altro giovane se ne va decisamente troppo presto.il suo lavoro. Forse la troppa stanchezza lo ha ucciso. Di questi tempi abbiamo sentito molti – chef come Alessandro Borghese o Filippo La Mantia, manager come Flavio Briatore – accusare i giovani di avere poca o nulla voglia di lavorare.di voglia L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

PiacenzaSera : I nuovi casi #covid a #Piacenza sono 302, muore donna di 80 anni - Coronavirus, l’aggiornamento in Emilia-Romagna d… - gaiareturn : RT @11Giuliano: Altro giovane: Piacenza,malore improvviso, Antonio Muto si accascia e muore. ??Aveva solo 31 anni ed aveva militato nella sq… - PiacenzaSera : Covid, muore una donna di 87 anni. Nel piacentino 357 nuovi contagi - Covid, sono 357 i casi positivi registrati ne… - Vince80564611 : RT @11Giuliano: Altro giovane: Piacenza,malore improvviso, Antonio Muto si accascia e muore. ??Aveva solo 31 anni ed aveva militato nella sq… - PaolaAnna8 : RT @11Giuliano: Altro giovane: Piacenza,malore improvviso, Antonio Muto si accascia e muore. ??Aveva solo 31 anni ed aveva militato nella sq… -

...Sound24 WhatsApp 333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate aSchianto frontale tra un furgone e un autobus sulla Provinciale per Bettola,un ......Sound24 WhatsApp 333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate aSchianto frontale tra un furgone e un autobus sulla Provinciale per Bettola,un ...Coronavirus, l’aggiornamento in Emilia-Romagna dle 9 luglio: 6.910 nuovi casi, oltre 9.500 guariti. Crescono i ricoveri nei reparti Covid (+15), in calo ...Un giovane di nome Simone Pagani, originario di Caorso, è rimasto intrappolato nell’abitacolo del veicolo dopo lo scontro con un autobus. Incredulità e dolore a Piacenza per la morte ...