Pd | Rosato | ' bene Zingaretti su Conte | tutto questo non è accaduto per caso'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Bene che Zingaretti si sia accorto che Conte non è più il punto di riferimento dei progressisti, lo dico per loro. Prossimo passo mi auguro sia dire che per fortuna non c'è più lui a guidare il Paese ma Mario Draghi. E magari che tutto questo non è accaduto per caso. Ma perché con Matteo Renzi prima abbiamo fatto fallire il Papete di Salvini e poi non abbiamo avuto paura di archiviare un governo profondamente inadeguato". Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato sui social.

