“Ogni giorno ringraziamo di essere vivi”. In prima linea a un passo dai russi (Di sabato 9 luglio 2022) Kharkiv. Un sibilo sinistro fende l’aria all’improvviso anticipando di un attimo il suo carico di morte. Il proiettile di artiglieria esplode a poca distanza con il fragore metallico delle schegge che schizzano dappertutto. Il camminamento della trincea, alto come un uomo, ci salva dal peggio. L’unico rifugio è un bunker con il tetto in tronchi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 9 luglio 2022) Kharkiv. Un sibilo sinistro fende l’aria all’improvviso anticipando di un attimo il suo carico di morte. Il proiettile di artiglieria esplode a poca distanza con il fragore metallico delle schegge che schizzano dappertutto. Il camminamento della trincea, alto come un uomo, ci salva dal peggio. L’unico rifugio è un bunker con il tetto in tronchi InsideOver.

Pubblicità

DavideAiello85 : Secondo @istat_it senza il #redditodicittadinanza e di emergenza voluti dal Governo Conte II in #Italia ci sarebber… - ItaliaViva : Mario #Draghi sta dando un valore aggiunto di autorevolezza e di credibilità al Paese e #Conte, che cerca di destab… - borghi_claudio : @suzukimaruti Le mie tre regole erano: 1) avere un buon prodotto e lavorarci personalmente e continuamente per migl… - livianna4285461 : @pasqualevatino Ciao Pasquale,ci mancherai??...spero di rileggere presto i tuoi pensieri e di rivedere le bellissime… - docdrugztore : Intanto io continuo a scrivere. Magari, poi, un giorno, qualcuno leggerà. Ma adesso scrivo. Per me. Perché ne ho bi… -