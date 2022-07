Napoli, spunta un nuovo nome per la difesa: è in uscita dal Tottenham (Di sabato 9 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. TANGANGA-Napoli. Sono numerosi i nomi che stanno circolando intorno al Napoli per quanto riguarda la difesa. Secondo SportItalia, bisogna aggiungere anche Japhet Tanganga nella lista di Cristiano Giuntoli. Il calciatore in uscita dal Tottenham piace particolarmente al Milan, che lo segue da tempo ma per l’emittente di Michele Criscitiello anche il Napoli sarebbe sulle tracce dell’atleta classe ’99: il ritorno di Alex Tuanzebe al Manchester United ha infatti lasciato libero un tassello. Non mancano poi le richieste in Premier League, con Southampton ed Everton che vorrebbero acquistare il giocatore inglese, che ha all’attivo 22 presenze con il Tottenham ed ha fatto la trafila delle Nazionali giovanili inglesi fino all’Under 20. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 9 luglio 2022) CALCIOMERCATO. TANGANGA-. Sono numerosi i nomi che stanno circolando intorno alper quanto riguarda la. Secondo SportItalia, bisogna aggiungere anche Japhet Tanganga nella lista di Cristiano Giuntoli. Il calciatore indalpiace particolarmente al Milan, che lo segue da tempo ma per l’emittente di Michele Criscitiello anche ilsarebbe sulle tracce dell’atleta classe ’99: il ritorno di Alex Tuanzebe al Manchester United ha infatti lasciato libero un tassello. Non mancano poi le richieste in Premier League, con Southampton ed Everton che vorrebbero acquistare il giocatore inglese, che ha all’attivo 22 presenze con iled ha fatto la trafila delle Nazionali giovanili inglesi fino all’Under 20. ...

Pubblicità

napolipiucom : Napoli, spunta un nuovo nome per la difesa: è in uscita dal Tottenham #CalcioNapoli #Calciomercato #Tottenham… - infoitsport : Napoli, futuro di Mertens in bilico: spunta una pretendente a sorpresa - zazoomblog : Torino – Non solo Petagna spunta anche Meret: il Napoli pensa al prestito - #Torino #Petagna #spunta #anche - AleJustOne : Metto a posto e spunta fuori... Voglia di tornare a #Napoli ?? - cn1926it : Spunta #Tanganga in caso di addio di #Koulibaly: folta concorrenza. I dettagli -