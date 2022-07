Menopausa | alimentazione e integrazione per restare in forma e alleviare sintomi e segni

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 9 luglio 2022) Mandorle tutti i giorni, proteine in tutti i pasti, pesce azzurro di piccolo taglio: sono questi alcuni degli alimenti che non devono mancare nella dispensa di una donna in menopausa, sia che voglia mantenersi insia che abbia la necessità di perdere grasso addominale.A stilare la lista della spesa per le donne che hanno bisogno di ridurre itipici di questo periodo della vita (come anche i) è la dott.ssa Serena Missori, endocrinologa e diabetologa, nel suo nuovo libro “Il reset ormonale – dal ciclo alla menopausa senza stress” (Edizioni Lswr). Nel libro la dott.ssa indica diete specifiche (corredate da menù settimanali completi sia onnivori che per pescetariani, vegetariani e vegani) per chi soffre di sindrome premestruale, endometriosi, ovaio policistico e acne, dominanza estrogenica e menopausa. Gli alimenti ...