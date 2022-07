Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 9 luglio 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 9 luglio 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 7, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (103) 43 (83) 13 (81) 33 (78) 18 (76) Cagliari: 18 (107) 32 (59) 5 (57) 33 (55) 52 (47) Firenze: 81 (78) 86 (69) 26 (63) 40 (54) 18 (52) Genova: 38 (78) 52 (64) 14 (61) 21 (59) 24 (59) Milano: 59 (91) 42 (77) 45 (71) 34 (60) 67 (50) Napoli: 87 (71) 80 (65) 53 (60) 12 (57) 6 (55) Palermo: 66 (76) 75 (66) 79 (62) 73 (57) 77 (54) Roma: 13 (86) 16 (82) 35 (73) 12 (68) 26 (67) Torino: 75 (84) 14 (82) 37 ...

