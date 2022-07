LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 120 km al traguardo, 3? di vantaggio per Cattaneo, Frison e Wright (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 14.52 La strada ha già iniziato a salire da qualche km anche se l’ascesa classificata come GPM di 4a categoria è ancora distante. 14.49 Continua il lavoro di Christopher Juul-Jensen, ormai da diversi km in testa al gruppo. 14.46 10 km al primo GPM di giornata. 14.44 Rimane stabile intorno ai 3? il vantaggio dei tre battistrada. 14.41 Mentre i suoi compagni lavorano in testa al gruppo, Michael Matthews è costretto a fermarsi per una foratura. Nessun problema comunque per l’australiano. 14.38 Il gruppo è accolto da due ali di folla nel piccolo comune di Champagnole. 14.36 Questo tratto di falsopiano ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 14.52 La strada ha già iniziato a salire da qualche km anche se l’ascesa classificata come GPM di 4a categoria è ancora distante. 14.49 Continua il lavoro di Christopher Juul-Jensen, ormai da diversi km in testa al gruppo. 14.46 10 km al primo GPM di giornata. 14.44 Rimane stabile intorno ai 3? ildei tre battistrada. 14.41 Mentre i suoi compagni lavorano in testa al gruppo, Michael Matthews è costretto a fermarsi per una foratura. Nessun problema comunque per l’australiano. 14.38 Il gruppo è accolto da due ali di folla nel piccolo comune di Champagnole. 14.36 Questo tratto di falsopiano ...

