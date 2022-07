Linari: «L’Italia considera il calcio non adatto alle signorine eppure non ci buttiamo per contatti inesistenti» (Di sabato 9 luglio 2022) La Repubblica intervista Elena Linari, difensore della Roma e della Nazionale di calcio feminile. «Il calcio femminile è calcio vero, speriamo che con questo Europeo il messaggio passi. I Mondiali in Francia del 2019 hanno acceso la curiosità. È arrivato il momento che il pubblico apprezzi il gioco. Alcuni calciatori mi dicono che oggi è bello vederci, mentre un tempo lamentavano la poca velocità, la scarsa qualità tecnica». Perché nel calcio si fatica ad avere la stessa attenzione per il movimento femminile che si ha nel volley? «Facciamo sul serio da poco tempo. La mia generazione è cresciuta correndo su campi di patate, con allenatori che finivano di lavorare in banca alle cinque e mezz’ora dopo improvvisavano qualche esercizio. Per le bambine di oggi per fortuna è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 luglio 2022) La Repubblica intervista Elena, difensore della Roma e della Nazionale difeminile. «Ilfemminile èvero, speriamo che con questo Europeo il messaggio passi. I Mondiali in Francia del 2019 hanno acceso la curiosità. È arrivato il momento che il pubblico apprezzi il gioco. Alcuni calciatori mi dicono che oggi è bello vederci, mentre un tempo lamentavano la poca velocità, la scarsa qualità tecnica». Perché nelsi fatica ad avere la stessa attenzione per il movimento femminile che si ha nel volley? «Facciamo sul serio da poco tempo. La mia generazione è cresciuta correndo su campi di patate, connatori che finivano di lavorare in bancacinque e mezz’ora dopo improvvisavano qualche esercizio. Per le bambine di oggi per fortuna è ...

