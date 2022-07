La moglie trovata morta, lui è ferito: orrore a Firenze, forse l'ha uccisa e ha tentato il suicidio (Di sabato 9 luglio 2022) Una coppia di anziani di 87 e 84 anni è al centro di un giallo in una casa a Campi Bisenzio (Firenze): lei era morta, lui era ferito. La scoperta è stata fatta all'alba dai carabinieri all'interno ... Leggi su leggo (Di sabato 9 luglio 2022) Una coppia di anziani di 87 e 84 anni è al centro di un giallo in una casa a Campi Bisenzio (): lei era, lui era. La scoperta è stata fatta all'alba dai carabinieri all'interno ...

