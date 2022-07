Governo, il capo dei 5s Conte prepara la strategia per il "draghicidio" (Di sabato 9 luglio 2022) Incontro chiarificatore? Ma per l’amor del cielo! Quello tra Mario Draghi e Giuseppe Conte è stata solo la consacrazione pubblica di un’infinita (quanto sfiancante) resa dei conti “personali” che va in scena da mesi e che -c’è da giurarlo- condizionerà il percorso futuro dell’Esecutivo anche nella redazione della manovra 2023 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 9 luglio 2022) Incontro chiarificatore? Ma per l’amor del cielo! Quello tra Mario Draghi e Giuseppeè stata solo la consacrazione pubblica di un’infinita (quanto sfiancante) resa dei conti “personali” che va in scena da mesi e che -c’è da giurarlo- condizionerà il percorso futuro dell’Esecutivo anche nella redazione della manovra 2023 Segui su affaritaliani.it

Giappone, media: attentatore Abe voleva realizzare un bomba Le elezioni sono state confermate perché 'non ci piegheremo mai alla violenza', ha assicurato il capo del governo Fumio Kishida. Si prevede che il partito liberaldemocratico di Abe e Kishida - e la ... Giappone sotto choc. Mea culpa della polizia: "Falle nella sicurezza" Più tardi il governo ha annunciato che oggi si terranno comunque le elezioni per il rinnovo della ... Il killer intendeva compiere un attentato contro il capo di un gruppo religioso, che in qualche modo ... Today.it FANTA-POLITICA/ Draghi, da premier dimissionario a “garante” per il post-voto Il Governo potrebbe entrare in crisi in autunno. Draghi potrebbe dimettersi e a quel punto seguire l'esempio di Boris Johnson ... Giappone al voto, dopo omicidio premier 0.33 Giappone al voto, dopo omicidio premier Si sono aperte le urne in Giappone per il rinnovo della Camera Alta, per eleg- gere 125 dei 250 senatori totali,due giorni dopo lo shock per l'assassinio ... Le elezioni sono state confermate perché 'non ci piegheremo mai alla violenza', ha assicurato ildelFumio Kishida. Si prevede che il partito liberaldemocratico di Abe e Kishida - e la ...Più tardi ilha annunciato che oggi si terranno comunque le elezioni per il rinnovo della ... Il killer intendeva compiere un attentato contro ildi un gruppo religioso, che in qualche modo ... Perché nel Governo è sempre più alta tensione Il Governo potrebbe entrare in crisi in autunno. Draghi potrebbe dimettersi e a quel punto seguire l'esempio di Boris Johnson ...0.33 Giappone al voto, dopo omicidio premier Si sono aperte le urne in Giappone per il rinnovo della Camera Alta, per eleg- gere 125 dei 250 senatori totali,due giorni dopo lo shock per l'assassinio ...